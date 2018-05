Demandas prioritárias dos Municípios do Pará serão debatidas na 2º Marcha de Prefeitos em Belém

Demandas prioritárias do Pará serão de infraestrutura, saúde, educação e segurança no Pará serão debatidos na 2º Marcha de Prefeitos

Os principais problemas de infraestrutura, saúde, educação e segurança no Pará serão as pautas debatidas por prefeitos do estado durante a 2º Marcha a Belém em Defesa dos Municípios Paraenses. O evento será realizado nesta sexta-feira (18), a partir das 9h, no Hotel Princesa Louçã (antigo Hilton).

A 2º Marcha será o espaço de diálogo de gestores municipais e as bancadas de parlamentares estaduais e representantes do Governo do Estado, para a definição de encaminhamentos e soluções a pequeno, médio e longo prazo.

Já as demandas federais serão apresentadas em Brasília, no dia 23 de maio, durante reunião com a bancada de senadores e deputados federais.

Na primeira edição do evento mais de 100 prefeitos compareceram e tiveram alguns avanços como parcelamento da Dívida Previdenciária, 1% do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), redistribuição do Imposto Sobre Serviços (ISS) e aprovação dos Precatórios.

Demandas

O Consórcio de Desenvolvimento Socioeconômico Intermunicipal (Codesei), que representa os municípios da região do Baixo Tocantins destacará a necessidade de requalificação e reaparelhamento do Hospital Regional de Cametá, para que ele atenda realmente as necessidades da região.

A Associação dos Municípios do Araguaia, Tocantins e Carajás (Amat Carajás) destacará entre suas prioridades a recuperação de trechos nas PA’s 459 e PA 461, entre Brejo Grande do Araguaia e Palestina do Pará, refinanciamento Iasep e Igeprev.

A educação e a assistência social serão uma das áreas para as quais a Associação dos Municípios das Rodovias Transamazônica Santarém/Cuiabá e Região Oeste do Pará (Amut) vai tentar atrair apoio. Merenda e transporte escolar, ampliação do Ensino Médio e implantação de CREAS na região também estão entre as demandas da Associação.

Já o Consórcio Integrado de Municípios Paraenses (Coimp) vai dialogar com parlamentares, sobre a necessidade de ações de infraestrutura urbana, habitação, entre outras necessidades dos municípios.

Serviços

Data: 18 de maio de 2018 (sexta-feira)

Horário: 9h

Contato: Thamires Nascimento – assessoria de Comunicação da Famep: (91)99276-1510/ 99291-1532 (whatsapp)

Fonte: Famep









