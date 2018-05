Obidenses participam de caminhada contra abuso e a exploração sexual de crianças

No dia 18 de maio é marcado o dia Nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em Óbidos, aconteceu uma caminhada saindo as 17:30 do Bairro do Bela Vista, em frente a Igreja São Pedro, até a Praça de Santa Terezinha, onde ocorreu a concentração e termino da caminhada

Alunos das escolas de Óbidos, entidades e as comunidades se uniram e realizaram a caminhada pelas ruas da cidade como forma de chamar a atenção de todos para juntos combaterem essa prática que atinge todas as camadas da sociedade e precisa ser denunciada.

Como denunciar

As denúncias de abuso ou exploração sexual de crianças e adolescentes podem ser feitas no conselho tutelar mais próximo ou para o Disque Denúncia Nacional – Disque 100, um serviço de utilidade pública, que recebe e encaminha denúncias de violências contra meninos e meninas.

Desde que o governo federal implantou o serviço, em 2003, os números de atendimentos e denúncias recebidas aumentam a cada ano. Em 2003, o serviço recebeu 4.494 denúncias; em 2008, esse número chegou a 32.588, com uma média diária de 89. Em seis anos, são mais de 95 mil denúncias e 2,2 milhões de ligações atendidas – entre elas dúvidas e sugestões.

Além de violência sexual, o Disque 100 recebe denúncias de maus-tratos, negligência, pornografia, entre outros crimes. A maior parte das denúncias recebidas pela central são contra meninas, 62%. Esse número sobe para 81% quando as denúncias são de violência sexual.

A ligação é gratuita e o usuário não precisa se identificar. O Disque 100 funciona todos os dias, das 8h às 22h. O serviço é executado pela SEDH, em parceria com o Centro de Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes (Cecria) e a Petrobras.

