Imagem de Senhora Sant´Ana, padroeira dos obidenses, está visitando Macapá

A imagem da padroeira do obidenses, Senhora Sant´Ana, que já passou por Belém do Pará, está visitando Macapá, capital do Amapá, no período de 19 a 27 de maio de 2018, onde os obidenses que residem naquela Capital, estão recepcionando Senhora Sant´Ana.

Conforme informações dos organizadores da peregrinação, o encerramento acontecerá no domingo, dia 27 de maio, com a celebração de um Missa no Santuário de Fátima, logo após haverá uma confraternização dos obidenses e amigos.

Estamos postando algumas imagens que mostram a Visita de Senhora Sant´Ana em Macapá. Confira a programação da peregrinação:

FOTOS...



PROGRAMAÇÃO:

19/05 – SÁBADO – Chegada de Sant´Ana em Macapá

22/05 - TERÇA-FEIRA

19h00 - Gabriele Canto - Av. Mãe Luzia, entre São José e José Serafim - Laguinho

20h30 - Jr. Canto e Ana - Rua Raimundo Pereira Trindade, 70 - Jardim Marco Zero

23/05 - QUARTA-FEIRA

19h00 - Auxiliadora

20h30 - Zuma Carneiro - Av. Iracema Carvão Nunes, entre Gal Rondon e Tiradentes

24/05 - QUINTA-FEIRA

19h00 - Salomão e Leide

20h30 - Graciete - Av. Acelino de Leão, 85, entre Odilardo Silva e Gal. Rondon

25/05 - SEXTA-FEIRA

19h00- Edna Palmeirim - Av, Nações Unidas, entre Odilardo Silva e Eliezer Levy

20h30 - Geraldo e Olinda

26/05 - SÁBADO

8h00 - Haroldo e Graça - Rua Pe. Luiz de Davi, 274 A, Alvorada

10h00

12h00 - Eduardo Canto

14h30

16h00 - Valdeia

19h00 - Miguel e Antônia (bingo, leilão e rifa) - Rua Dr. Alberto Lima, 60 - Congós

27/05 - DOMINGO

7h30 - Missa de encerramento no Santuário de Fátima

10h00 - Mário Célio

Confraternização e Churrasco - Rod. AP 440, 3635- entre as linhas F e G,

www.obidos.net.br

