Em Óbidos foi realizada a “Procissão das Rosas” em homenagem a Santa Rita

Aconteceu nesta terça-feira, dia 22, em Óbidos, a “Procissão das Rosas” em homenagem ao dia de Santa Rita de Cássia, conhecida pelos seus devotos com a Santa das Causas impossíveis, onde reuniu a comunidade católica obidense.

A procissão de Santa Rita iniciou na Santa Casa de Misericórdia de Óbidos – Hospital dom Floriano, por volta das 19h, percorreu algumas ruas do centro da cidade até a Catedral de Sant'Ana, onde aconteceu a Santa Missa presidida por Dom Bernardo, Padre Davenir e Frei Joel. No final da missa as rosas que enfeitavam o andor da Santa Rita foram distribuídas aos fiéis.

Durante a missa foi comemorado os 9 anos de Bispado de Dom Bernardo a frente da Diocese de Óbidos, com direito a bolo, com a participação dos fiéis católicos que lotaram a Catedral de Sant´Ana.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

