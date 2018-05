Professores da rede municipal são capacitados pelo IFPA, em Óbidos

O IFPA em parceria com a Secretaria Municipal da Educação de Óbidos estão capacitando professores da Rede Municipal de Ensino da Área de Várzea e Terra – Firme, em metodologia da Língua Inglesa.

Segundo a Professora Mara Bethânia, do IFPA, 27 professores estão participando do curso, que está em seu 4º módulo, sendo de 150h, os quais ganharão certificação. “Futuramente pretendemos montar um workshop para mostrar pra sociedade o trabalho que estamos realizando aqui”, comentou Mara.

Ana Cláudia Pinto, coordenadora da SEMED, comentou que é de grande importância da formação continuada para os professores do município, pois a carência era muito grande nas séries finais, entretanto com a chegada do IFPA em Óbidos isso facilitou, com a parceria firmada.

Ana informou também, que essa é a primeira turma e que não deu para atender todos os professores da Língua Inglesa, mas que, a parceria irá continuar e que outra turma deverá ser formada para suprir a demanda.

Ângela Domingas, professora que está realizando o curso, comentou sobre a capacitação: “O curso é importante, pois vem agregar à prática a teoria que nós já temos isso nos auxiliará muito em sala de aula, e também no aprendizado do aluno”.

Isomar Barros, vice-prefeito, comentou sobre a parceria: “Nós só temos a agradecer essa parceria com o IFPA pela capacitação dos professores, na perspectiva de levar melhor formação na língua inglesa, para que possam atuar da melhor forma em sala de aula”.

