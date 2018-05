Em Óbidos, Bloco Unidos do Morro está reformando seu QG

Na manhã deste sábado (26), a Associação Carnavalesca Bloco Unidos do Morro (Morro do Camelo), representante do Bairro de Fátima na cidade de Óbidos, deu início ao desmanche do seu QG.

A ação é a continuação do projeto de construção do seu novo QGm, amsi amplo e moderno, para receber seus simpatizantes.

O bloco agradece a todos os obidenses que compraram as cartelas de bingo e aos parceiros do bloco que contribuíram e estão contribuindo com o projeto da construção do seu novo QG.

Agradecimentos: ao Arquiteto Alacid Canto, Rose Barros, prefeitura municipal de Óbidos, deputado estadual Celso Sabino, Dr Daniel, Preto dos Pneus, Biomédica, Vereador Chico Barbado, Magazan Center, Marques Variedades, Importadora Natal, Socorro Amorim e família, Vereador Preto.

FONTE: Comunicação Bloco Unidos do Morro/Hayme Amorim/ Eury silva

