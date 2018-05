Projeto Amazônia 2018 terá missões em Óbidos

Profissionais da área da saúde, do direito, religiosos, leigos, jovens. Todos juntos para levar às famílias carentes, indígenas e ribeirinhos da região amazônica um pouco de afeto, esperança, evangelização e auxílio concreto em diversos aspectos da vida.

O Projeto Amazônia teve início em 2005 e desde então promove o contato entre esse grupo diversificado de “missionários”, em sua maioria membros do Movimento dos Focolares, com o povo da Amazônia.

Em missão, realizam cursos para casais, atendimentos odontológicos, clínicos, jurídicos, financeiros, atividades esportivas e culturais para as crianças e jovens, além de encontros de evangelização com base na espiritualidade coletiva do carisma do Movimento.

Em 2018, o Projeto terá duas edições, em Óbidos no Pará e no Maranhão.

Em Óbidos, pelo quarto ano consecutivo o Projeto será realizado, dando continuidade às ações dos anos passados, nas seguintes áreas:

Saúde – são convidados “missionários” que possuem experiência nesta área (médicos, enfermeiros, psicólogos, dentistas, etc.).

Direito – pessoas que podem dar alguma assessoria e orientação às comunidades.

Evangelização – serão feitas visitas de evangelização às comunidades, por isso, são convidados também “missionários” para desenvolver atividades com crianças, jovens, famílias.

