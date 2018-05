Semana de Saúde Visual em Óbidos encerra com cerca de três mil atendimentos

A Semana de Saúde Visual, evento itinerante realizado pelo Hospital de Oftalmologia HRL em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA, iniciou no dia 14 de maio e encerrou no dia 18 de maio, em Óbidos, onde foram realizados cerca de 3 mil atendimentos, oferecendo à população informações de prevenção, exames de diagnóstico completo em Oftalmologia de forma gratuita, doações de medicamentos para glaucoma, entre outros serviços.

Segundo Kallyta Mello, coordenadora do Projeto, os atendimentos superaram todas as expectativas e conseguiram atender cerca de 3 mil pacientes. “A Diretoria do hospital está muito feliz com o trabalho que foi feito em Óbidos. Tenho certeza que todos os pacientes que foram atendidos, que receberam as suas consultas e realizaram seus exames, saíram de lá muito satisfeitos”, comentou Kallyta.

Kallyta informou que todos os pacientes que precisarãm de medicamentos foram cadastrados e Hospital fornecerá os medicamentos durante seis meses, conforme a sua enfermidade.

Edgar de Oliveira, oftalmologista, informou que os exames oferecidos foram: Autorefração, Retinocospia, Biomicroscopia, Retinografia, Tonometria de Sopro, o que permitiu fazer os diagnósticos dos pacientes.

Edgar informou também que a Saúde Visual da população de Óbidos, não difere muito da média mundial preconizada pela Organização Mundial de Saúde. “A única coisa que encontramos diferente de outros centros urbanos, foi a demanda que foi muito alta em Óbidos, mas totalmente compreensível, por conta do número menor de profissionais da área atendendo na região”, comentou.

Segundo Edgar, foram atendidos muitos pacientes com erros refrativos, patologias diversas, havendo maior número de pacientes com cataratas e um número menor com glaucoma, como também retinopatia diabética e hipertensiva, toxoplasmose, entre outras enfermidades menos agressivas.

Segundo Kallyta, futuramente o Hospital HRL fechará parceria com o Município para oferecer outros serviços e que o foco no momento foi realizar os vários tipos de exames oftalmológicos, tudo para fechar um diagnóstico completo, de forma acessível para toda população, suprindo a demanda em Óbidos.

