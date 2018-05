O padre João Otávio, filho de obidenses, assume paróquias em Portugal

No próximo domingo, dia 3 de Junho, o padre João Otávio, filho de obidenses, assume a Unidade Pastoral de Arazede, Gatões, Liceia e Seixo, em Portugal, o qual tomará posse em uma missa solene que será realizada em Arazede, igreja de Nossa Senhora do Pranto.

Padre João Otávio assumirá a Unidade Pastoral em uma solenidade que contará com a presença de Dom Virgílio, Bispo Diocesano de Coimbra, juntamente com Padre Afonso, do Brasil, os quais darão posse à João Otávio.

“Conto com a sua presença e que no dia 3 de junho, nós possamos mostrar o quanto nós somos unidos em cristo e que o louvor de Deus possa estar em seu coração, sem sessar. Conto a presença de todos”, fez o convite João Otávio.

