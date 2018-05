Católicos obidense participam da Festividade de Santa Maria

Mais uma vez a comunidade católica obidense têm a oportunidade de vivenciar a Festividade de Santa Maria, Bairro do Centro, em Óbidos, a qual iniciou no dia 26 com Círio que saiu do Hospital Dom Floriano percorreu algumas ruas da cidade até a Catedral de Sant'Ana, e encerrará no dia 1º de junho, com a coroação de Nossa Senhora.

Registramos nesta quinta-feira, 30, algumas imagens da Festividade, que deu prosseguimento da programação iniciando com a tradicional procissão pelas ruas de Óbidos, que saiu da residência do casal Manoel e Nilza Mousinho, percorreu algumas ruas do Centro ate a Catedral de Nossa Senhora Sant'Ana, onde houve a missa diária.

Logo após a missa, as pessoas que foram prestigiar a festividade participaram das atividades culturais que aconteceram no Cliper de Sant´Ana, com diversas atrações, leilões e bingos.

Www.obidos.net.br → Vander N Andrade

Fotos…



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/1961-catolicos-obidense-participam-da-festividade-de-santa-maria#sigProId0d4b121322 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.