Crianças participam da Coroação de Nossa Senhora, em Óbidos

Aconteceu na noite desta quarta-feira, dia 31, na Igreja Sagrado Coração de Jesus, Bairro da Cidade Nova, em Óbidos, a Coroação de Nossa Senhora, onde cem crianças participaram desse momento que é uma tradição da Igreja Católica, orientados por catequistas da comunidade.

A tradição de coroar a imagem de Nossa Senhora no mês de maio, especialmente no encerramento do mês a Ela dedicado, é antiga em nossa Igreja, e surgiu na Europa. Naquela região, o mês é primavera, são colhidos os frutos da terra e as flores do campo são cheias de cores e de perfumes. E isto remete a Maria, que é considerada a flor mais bela. No século X, o rei da Hungria Santo Estevão consagrou o seu reino a Nossa Senhora, colocando a sua coroa aos pés da imagem de Maria Santíssima. Desde então, devotos realizam coroações da imagem de Nossa Senhora durante este mês. A tradição chegou ao Brasil através dos portugueses.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



