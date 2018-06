Corpus Christi é celebrado em Óbidos

A Diocese de Óbidos promoveu nesta quinta-feira (31), uma das mais antigas tradições do calendário Católico, a procissão de Corpus Christi, que reuniu centenas de católicos em Óbidos.

A programação de Corpus Christis começou com uma celebração da Santa Missa na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, Bairro da Cidade Nova, em seguida saíram em procissão pelas ruas da cidade e seguiram pela Tv. Lauro Sodré, Tv. Bom Jesus, Justo Chermont, Tv. Eloy Simões, Praça de Sant'Ana, até a Catedral onde encerrou com a benção final.

Corpus Christi celebra a presença real e substancial de Cristo na Eucaristia, tradição secular que sempre mobiliza os moradores de Óbidos, onde centenas de pessoas ornamentaram as ruas da Cidade por onde passa a procissão, como podem ver nas imagens seguintes.

Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



