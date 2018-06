Dom Floriano Loewenau, completaria 106 anos

Nascido em 24 de maio de 1912 e falecido em 04 de junho de 1979, Dom Floriano completaria no dia 24 de maio de 2018, 106 anos. Deixou muitas obras na Diocese de Óbidos e em toda região do oeste do Pará. Para homenageá-lo, estamos publicando inicialmente o texto de Hélcio Amaral, um testemunho da evangelização feita por Dom Floriano e suas obras. 04 de junho é feriado Municipal em Óbidos.

Dom Floriano

DOM FLORIANO: A evangelização pela educação.

Hélcio Amaral

Quando comemoramos a elevação da prelazia de Óbidos em Diocese, sentimos a obrigação de também dar nossa palavra de agradecimento a memória desse grande benfeitor que por muitos anos palmilhou como missionário e terminou pastor da maior área diocesana do mundo.

Não seria difícil administrar uma diocese de dilatado território se os núcleos habitacionais fossem todas ligadas por estradas ou localizados às margens de rios navegáveis. Infelizmente, na diocese de Óbidos existem grupos de nativos localizados em regiões de difícil acesso, próximo a divisa do Suriname, os TIRIÓ. Os Wai-Wai localizados a montante das intransponíveis cachoeiras da Pancada e do Inferno, no rio Trombetas, atendidas quase sempre por avião e mesmo assim recebem assistência religiosa, educação formal de qualidade, orientação familiar e até orientação econômica comunitária. A distância e as dificuldades nunca foram obstáculo para o missionário e dinâmico Pastor.

Como missionário, ainda na década de quarenta, em pleno período da segunda guerra mundial, o missionário Frei Floriano, indiferente as restrições que lhes empunham pela condição de sua origem germânica, percorria as comunidades de sua paróquia levando a palavra de Deus e observando as carências que podiam ser superadas. Foi numa dessas visitas que fez a nossa casa no Igarapé das Fazendas, Fazenda Nava, que sugeriu a meu pai que a criação de uma escola seria uma forma concreta para se alcançar o desenvolvimento e melhor compreender a lei de Deus. Meu pai concordou com ele pediu que conseguisse uma professora normalista e que seria instalada uma sala de aulas para educar os três filhos que já estavam em idade escolar assim como os jovens dos vizinhos que também estavam sem estudar e que oferecia à professora a morada e salário. Usando de seu incontestável prestígio, conseguiu convencer a jovem normalista, Djanira Soares de Aquino, filha de tradicional família, pecuaristas do vizinho município de Santarém, Srs. Antonio (Tote) e Dionísia Aquino. Professora Djanira, como a tratamos até hoje, passou dois anos conosco, com admirável didática e farto conteúdo, alfabetizou e ensinou a ler quase duas dúzias de jovens, alguns já adolescentes, que seriam contabilizados no censo como analfabetos, se não fosse a bendita sugestão do então Frei Floriano e a inesquecível boa vontade da professora Djanira Soares de Aquino, a quem oportuno, em meu nome e de meus irmãos: Haroldo, Marise e Euler, prestar nosso preito de gratidão.

O Pastor Dom Floriano Lowvenau é um marco na história da educação da cidade de Óbidos e das demais cidades da circunscrição dessa Prelazia (Diocese). Ainda como Prelado de Santarém, instalou no colégio São José, em Óbidos, o curso normal para o sexo feminino, com formação para o magistério e foi o primeiro curso secundário fora do município de Santarém. Lembro que em 1956, a Amazônia só tinha três cidades com curso ginasial para sexo masculino: Belém, Santarém e Manaus.

Dom Floriano deixou marco de sua administração por todas as comunidades da Prelazia (Diocese) de Óbidos, construindo Escolas, Hospitais, Aeroporto, Escola Profissionalizante, Igrejas, Casas de Espetáculo, Barracões Comunitários, Seminário, participou de alguma forma, de todos os empreendimentos para o progresso das comunidades. O maior legado que nos deixou Dom Floriano foi seu espírito de missionário convicto, pastor atento, homem de caráter ilibado admirado e respeitado pelos mais diversos seguimento da sociedade, é um exemplo a ser seguido por todas.

Agradecemos a Deus pelo Floriano que nos deu.

DOM FLORIANO LOEWENAU, O.F.M

Dom Floriano nasceu em Snopken ( Alemanha), a 24 de maio de 1912. Ingressou na Ordem dos Frades Menores, a 31 de março de 1931. Ordenado em Salvador BH, a 22 de maio de 1937. Chegou á Prelazia em julho de 1938. Nomeado Comissário dos PP. Franciscano na Prelazia, a 19 de outubro de 1944. Nomeado bispo titular de Drivasto e Prelado de Santarém, a 8 de setembro de 1950. Sagrado bispo em Salvador BH, a 26 de novembro de 1950. Tomou posse da Prelazia, a 8 de dezembro de 1950. Transferido para a Prelazia de Óbidos (PA), a 12 de setembro de 1957. Renunciou ao governo da Prelazia de Óbidos, a 07 de dezembro de 1972. Faleceu em São Paulo e foi transferido para Florianópoles, a 04 de junho de 1979. Transladado e sepultado na Catedral de Óbidos, a 04 de junho de 1986.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.