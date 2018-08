“Canção do Desalento” de Eduardo Dias leva o 2º Lugar e Melhor Intérprete no Servifest

A final do Festival de Música do Servidor Público do Pará (SERVIFEST) foi realizada neste s´bado, dia 28, na praça da orla em Ourém. Ė a primeira vez em 16 anos de festival, que a final acontecerá fora da capital. O Servifest deste ano conta com a participação da região do baixo Amazonas, região do Marajó e servidores da capital. Eduardo Dias, Wander de Andrade (Óbidos), Adria Góes(Santarém), Suane Soledade (Belterra) e Ricardo Avelardo (Porto de Móz), são os representantes do baixo Amazonas.

Os músicos obidenses Wander de Andrade abriu o Festival com a Música UM RIO CHAMADO TEMPO UMA CASA CHAMADA TERRA e Eduardo Classificou sua Música CANÇÃO DE DESALENTO em 2º Lugar e ainda levou o título de melhor Intérprete.

Após o julgamento do jurando os ganhadores do 16º Servifest foram os seguinte:

1º Lugar: Salvar de Almínio do Carmo (Belém)

2º Lugar: CANÇÃO DE DESALENTO de Eduardo Dias (Óbidos)

3º Lugar: CANÇÃO PARCEIRO de Marcelo Shirotheu

Melhor Intérprete: Eduardo Dias com a Música Canção do Desalento.

As músicas que participaram do Servfest 2018:

REGIÃO BAIXO AMAZONAS E SUDOESTE

CANÇÃO DE DESALENTO - COMPOSITOR - EDUARDO HENRIQUE CHAVES DIAS – SEMC ÓBIDOS TANTO FAZ SE FOR COM VOCÊ - COMPOSITOR - JOSÉ RICARDO OLIVEIRA DA SILVA – SEMAD PORTO DE MOZ UM RIO CHAMADO TEMPO UMA CASA CHAMADA TERRA - COMPOSITOR - WANDER ANDRADE – SEDUC SANTARÉM PARINDO - COMPOSITORA - SUANE CRISTINA SOLEDADE – SEMED BELTERRAREGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM, NORDESTE E SUDESTE CANÇÃO DE PARCEIRO - COMPOSITORES - MARCELO SHIROTHEAU VIEIRA- SESMA BELÉM E PAULO ERNESTO DE BRAGA MOURA - FCP O CABELEIRA - COMPOSITOR - ARNALDO FARIAS RODRIGUES – SEDUC BELÉM SALVAR - COMPOSITOR - ALMINO HENRIQUE DO CARMO - SEDUC BELÉM (1º) AMAR VOCÊ - COMPOSITOR - FABIO ROBERTO F DA SILVA - SEMED

REGIÃO DO MARAJÓ

NÃO TE DEMORAS - COMPOSITORES - LEVY FERNANDES NASCIMENTO – SEDUC E ZAIDA DE SOUZA FERNANDES - SEMED SALVATERRA DE ONDE SOU - COMPOSITOR - WILTON FARIAS DA SILVA JÚNIOR – SEMED SALVATERRA NO BRILHO DAS ESTRELAS - COMPOSITORES - NILTON NUNES DA COSTA – SEMED PORTEL E OZIEL GODINHO LOBATO – SEMINFRA PORTEL ENCANTOS DO MARAJÓ - COMPOSITORES - LEILA CHAGAS LACERDA – SEMED PORTEL E CARLOS ALBERTO DE ARAÚJO – SEDUC PORTEL.

