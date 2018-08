Lixo na Barreira de Óbidos continua se acumulando

No final de julho em Óbidos, dia 29, demos uma volta na barreira por trás das Barracas da Festividade de Sant´Ana e registrarmos algumas imagens que mostram uma quantidade de lixo muito grande despejado na mata da barreira e imediações, em sua maioria embalagens plásticas, copos descartáveis, garrafas pets, latas e outros.

O lixo jogado naquele lugar se espalha por entre a mata por uma longa área. Não se sabem quem depositou o lixo naquele local, mais podemos afirmar que a consciência ambiental de quem o fez, é nula. Os órgãos competentes deveriam fazer uma visita no local para a retirada do lixo, pois se não o fizerem, lá permanecerá no mínimo por 40 anos, tempo que certos plásticos levam para se decompor, podendo causar danos irreversíveis ao meio ambiente.

Esta já é a quarta matéria que publicamos neste site sobre o problema do Lixo na Barreira, e desta vez notamos o lixo se espalha pela praça do estreito.

O problema do Lixo Plástico

Segundo o Instituto Gea, até a metade do século XX o lixo não significava um problema. A maior parte dele era formada por materiais orgânicos, como restos de frutas e verduras, assim como de animais, e tudo isso é degradável pela ação da natureza. O lixo era menor e facilmente transformado pelo próprio Meio Ambiente em nutrientes para o solo.

Com o passar dos anos, o modo de vida dos habitantes do planeta foi mudando. As pessoas das áreas rurais migraram para as cidades e a população das cidades cresceu consideravelmente. Com isso a população começou a consumir muito mais, o resultado é que passou a fazer parte da vida cotidiana do mundo moderno a compra de alimentos e outros produtos em embalagens plásticas ou enlatados, prontos para o consumo.

Assim, chegaram as embalagens plásticas, o leite longa vida, os vegetais já lavados e em sacolas plásticas, as cubas plásticas de ovos, os copos descartáveis, as garrafas pets, isopores, enfim o mundo dos plásticos entrou em nossas vidas e junto vieram os problemas. Tudo isso passou a significar também montanhas de lixos não biodegradáveis. E o que é pior, são materiais que a natureza custa muito - quando consegue - degradar e incorporar novamente ao ciclo da vida.

Pesquisas apontam que os plásticos são danosos ao meio ambiente por diversas razões: muitos dos elementos químicos que participam de sua fabricação são perigosos (propileno, etileno, fenol, benzeno, poliestireno), além de colocarem para as indústrias o problema de gerar um destino seguro para os detritos tóxicos poluentes do ar e dos cursos d’água. Os resíduos da indústria do plástico foram considerados pela Agência de Proteção dos Estados Unidos (EPA) como os mais agressivos à vida no planeta.

