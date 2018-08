Oriximiná realiza neste domingo, 05, o Círio de Santo Antônio

Milhares de barquinhos iluminarão o Rio Trombetas, criando pontos de luz, iluminando a passagem do Círio Fluvial de Santo Antônio, em Oriximiná.

Oriximiná comemora no mês de Agosto, há mais de meio século, sua festa maior: as festividades de Santo Antônio. Desde 1946, o Círio deixou de ser terrestre e passou a ser fluvial. Essa mudança aconteceu através de um acordo entre a Diretoria da Festa e a Cúria Prelatícia de Santarém que também alterou a data da festividade, passando esta a acontecer do primeiro domingo de agosto. Este ano o círio fluvial sairá da comunidade Santa Maria Goretti na localidade Iripixi.

Atualmente, a romaria é acompanhada por barcos iluminados que oferecem um espetáculo de luzes, cores e magia sobre as águas escuras do caudaloso Trombetas. Destaca-se como uma das maravilhas do Círio de Santo Antônio as barquinhas coloridas e iluminadas, hoje fabricadas em Aninga e papel de seda multicor, confeccionadas pela comunidade escolar e pelos romeiros. Elas iluminam a extensão do rio durante cortejo. Este ano, cerca de 19 mil barquinhos serão soltos, criando pontos de luz que espelham as águas, como as estrelas reluzem nos céus.

Registramos neste domingo, dia 05, imagens dos barquinhos que serão colocadas no Rio Trombetas, como parte da ornamentação do Círio de Santo Antônio, coordenado por uma comissão chefiada por Marcos Leite, que serão espalhados por uma longa extensão, formando um efeito visual que remete a uma cidade flutuante aproximando-se do porto da cidade.

O cortejo do Círio de Santo Antônio é orientado por uma balsa que conduz a berlinda com a imagem de Santo Antônio, especialmente ornamentada para a ocasião, acompanhada por embarcações decoradas com bandeirolas coloridas e muitos efeitos luminosos. Com a chegada dos barcos ao cais, o Santo é saudado com as buzinas dos barcos que não acompanharam a procissão, um espetacular show pirotécnico e uma multidão de fiéis que esperam a imagem do Padroeiro com muitos aplausos, cantos religiosos e bandeirolas.

