Conheça os candidatos ao Governo do Pará

Nesta segunda-feira, dia 06, encerra o prazo para as chapas com candidatos a governadores, vices e alianças sejam registradas na Justiça Eleitoral e no Pará, segundo as convenções, apresentaram-se cinco candidatos ao Governo do Pará, conforme imagem.

O prazo para registro das candidaturas termina no dia 15 de agosto, às 19h. Em seguida, caberá ao Ministério Público Eleitoral (MPE), qualquer candidato, partido político ou coligação impugnar o registro do adversário político.

A propaganda eleitoral por meio de carros de som, comícios e internet está liberada a partir do dia 16 deste mês.

O primeiro turno do pleito será realizado dia 7 de outubro, e segundo, em 28 de outubro.

