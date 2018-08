Círio Fluvial de Santo Antônio é realizado em Oriximiná

O Círio Fluvial de Santo Antônio é realizado todo ano no mês de agosto em Oriximiná, o qual aconteceu neste domingo, dia 05, saindo da comunidade de AIMIM, desceu o rio Nhamundá, saiu no Rio Trombetas até chegar na cidade de Oriximiná, deu uma volta em frente a cidade e atracou no cais do porto, onde uma multidão já aguardava no cais do porto e puderam assistir a queima de fogos, anunciando a chegada da imagem de Santo Antônio, padroeiro do município.

No percurso pelo Rio Trombetas, inúmeras embarcações acompanham a procissão cheias de luzes e cores. Antes da chegada do Círio, milhares de barquinhos iluminados foram soltos no rio, criando um efeito magnifico na chegada do cortejo.

A festividade de Santo Antônio já existe há mais de 100 anos e todos os anos a procissão visita uma comunidade diferente. Em 1946, a imagem visitou a comunidade ribeirinha de Iripixi, de onde voltou em uma canoa e, como era noite, os devotos soltaram velas em cuias para iluminar o rio. Assim começou a tradição fluvial noturna da procissão, que continua visitando comunidades diferentes da região.

O Círio é o ponto de partida da festividade de Santo Antônio, que dura 15 dias e noites e enche a cidade de eventos, atrações culturais e movimentos sociais, envolvendo as comunidades.

www.obidos.net.br - Fotos de José Canto

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2090-cirio-fluvial-de-santo-antonio-e-realizado-em-oriximina#sigProIdec92c06d77 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.