Óbidos sediará o I Seminário de Educação do Campo

Política, financiamento e educação superior pública no Baixo Amazonas. Esse é o tema do I Seminário de Educação no/do Campo, que será realizado no município de Óbidos no dia 8 de agosto, no salão da paróquia de Sant´Ana.

A programação é organizada, em parceria, pelo Campus da Ufopa em Óbidos, Prefeitura do Município, Instituto Federal do Pará em Óbidos, Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Colônia de Pescadores Z-19 e Instituto Nacional de Reforma Agrária (Incra) através do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera).

A partir do Seminário, a coordenação tem o objetivo de compreender o cenário de educação no/do campo no município de Óbidos.

Pelo Pronera, o Incra vem instituindo ao longo dos anos no Brasil uma política de educação para todos os níveis educacionais nas áreas de reforma agrária. O programa propõe e apoia projetos de educação voltados para o desenvolvimento dessas áreas, tendo a parceria das instituições de ensino superior.

Nessa perspectiva, a Universidade Federal do Oeste do Pará no município de Óbidos vem se organizando, com apoio de outras instituições parceiras, para a implementação de projetos educacionais no campo através do Pronera, assunto que foi tema de reuniões e diversas discussões.

Durante o Seminário, serão abertos espaços de diálogo entre os sujeitos envolvidos para que façam parte do processo de construção de um projeto pensado com e para eles.

O evento é aberto a professores, estudantes e sociedade em geral.

