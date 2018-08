“Semana da Amamentação” acontecerá em Óbidos no período de 20 a 24 de agosto

A Semana Mundial de Aleitamento Materno faz parte de uma história mundial focada na Sobrevivência, Proteção e Desenvolvimento da Criança. Desde sua criação em 1948 que a Organização Mundial de Saúde – OMS tem entre suas ações aquelas voltadas a saúde da criança, devido a grande preocupação com a mortalidade infantil. Em 1990, de um encontro organizado pela OMS e UNICEF resultou um documento adotado por organizações governamentais e não governamentais, assim como, por defensores da amamentação de vários países, entre eles o Brasil.

Em Óbidos a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde promoverá a Semana da Amamentação no período de 20 à 24 de agosto.

Nesses dias haverá orientações sobre diversos temas voltados para a amamentação nas Unidades Básicas de Saúde e na Rádio Comunitária Sant’Ana FM.

No dia 24 de agosto a partir das 19:00h na Praça Frei Rogério (Praça do “O”) haverá o grande encerramento com a “Hora do Mamaço”, que tem como objetivo a Educação em Saúde, sobre a importância da Amamentação para a mãe, bebê, família e sociedade.



Benefícios da amamentação

O leite materno é um alimento completo. Isso significa que, até os 6 meses, o bebê não precisa de nenhum outro alimento (chá, suco, água ou outro leite). Ele é de mais fácil digestão do que qualquer outro leite e funciona como uma vacina*, pois é rico em anticorpos, protegendo a criança de muitas doenças como diarreia, infecções respiratórias, alergias, diminui o risco de hipertensão, colesterol alto, diabetes e obesidade. Além disso, é limpo, está sempre pronto e quentinho. A amamentação favorece um contato mais íntimo entre a mãe e o bebê. Sugar o peito é um excelente exercício para o desenvolvimento da face da criança, ajuda a ter dentes bonitos, a desenvolver a fala e a ter uma boa respiração.

Benefícios para o bebê

O leite materno protege contra diarreias, infecções respiratórias e alergias. Diminui o risco de hipertensão, colesterol alto e diabetes, além de reduzir a chance de desenvolver obesidade. Crianças amamentadas no peito são mais inteligentes, há evidências de que o aleitamento materno contribui para o desenvolvimento cognitivo.

www.obidos.net.br

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.