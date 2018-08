Defesa Civil realiza a 2° etapa da entrega dos kits de ajuda humanitária em Óbidos 

Após ter o decreto municipal de situação de emergência homologada pelo Ministério da Integração Nacional, município foi contemplado com o envio da ajuda humanitária para destinar às famílias residentes das áreas de risco

Moradores de três bairros de Óbidos, no oeste do Pará, localizados em áreas afetadas pelas enxurradas ocasionadas pelas fortes chuvas que caíram na cidade no primeiro semestre de 2018, receberam no sábado (11) os kits de ajuda humanitária enviados pelo governo Federal, por meio do Ministério da Integração Nacional.

A ajuda humanitária é uma das ações de resposta à solicitação da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil (Comdec) que atuou no processo de reconhecimento do decreto municipal de situação de emergência, promulgado pelo prefeito Chico Alfaia em abril passado.

Aproximadamente 220 famílias dos bairros de Fátima, Cidade Nova e Bela Vista receberam os donativos compostos por kit dormitório, kit de higiene pessoal, cesta básica, kit limpeza, kit criança, kit idoso, colchão e água mineral.

"Ainda que essa ajuda tenha chegado após o período das chuvas, isso não diminui a importância. Hoje, com um trabalho sério e transparente estamos atendendo famílias que vivem em situação difícil e que necessitam desses donativos. Outras famílias que estão nas áreas de risco e que tem um poder aquisitivo melhor, também estão sendo beneficiadas por conta das normas do ministério, mas não com todos os kits, daí a importância do estudo socioeconômico que foi feito", enfatizou o prefeito de Óbidos, Chico Alfaia.

A entrega foi realizada na Escola Municipal Guilherme Lopes de Barros, no bairro de Fátima. O trabalho coordenado pela Defesa Civil e pelo Gabinete do prefeito municipal, contou com o apoio das secretarias de Desenvolvimento Social, Infraestrutura, Educação e Assessoria de Comunicação.

Jamerson Amaral, coordenador da Comdec, lembrou que a distribuição dos donativos vem ocorrendo com total tranquilidade e que se estenderá para algumas comunidades da zona rural. "Com o levantamento da necessidade das famílias estamos destinando donativos para quem realmente precisa, com isso vamos poder atender famílias que moram em comunidades da área de terra firme que ficaram isoladas no período chuvoso e foram prejudicadas com a perda de suas produções ou aquelas que deixaram de vir pra cidade por conta das péssimas condições dos ramais", explicou.

Critérios

As famílias que residem nas áreas afetadas pelas enxurradas no período mais intenso do inverno na região, receberam visitas de assistente sociais da Secretaria de Desenvolvimento Social que realizaram a avaliação por meio do estudo socioeconômico. A avaliação in loco de cada residência possibilitou apontar a necessidade de cada um dos beneficiados, destinando assim, donativos que atendam a real necessidade dos cadastrados.

Próxima etapa

A próxima etapa da entrega dos kits de ajuda humanitária será realizada no bairro São Francisco. Lá, aproximadamente 300 famílias estão aptas a receber os donativos.

A entrega será no próximo sábado (18), a partir de 8h na área coberta da Escola Municipal Frei Edmundo Bonckosch.

Por: Érique Figueirêdo - Foto: Mauro Pantoja - ASCOM/PMO

