Em Óbidos, a nova diretoria da Colônia dos Pescadores Z-19 tomou posse

A Colônia dos Pescadores de Óbidos Z-19 realizou eleição para a escolha de nova diretoria em julho de 2018, e nesta segunda-feira, dia 13, tomou posse a Diretoria eleita, em uma assembleia geral, onde foi feita a leitura do edital de convocação, em seguida foi feita a leitura da ata da eleição e posteriormente houve a posse da Diretoria que comandará a Z-19 de 2018 a 2021, a qual ficou assim constituída:

Presidente: André Barros Almeida;

Vice Presidente: Alexandre Santos Pimentel;

Secretaria Geral: Graciete Marinho de Jesus;

Secretário de Finanças: Emerson de Lima Canto;

Presidente do Conselho Fiscal: Isaltino José da Silva Amorim;

Durante a cerimônia de posse, foi constituída a mesa da qual participaram: José Raimundo Canto (Advogado da Z-19); Every Aquino (Semma Óbidos), o Arquiteto Alacid Canto, Melinda Savino (Ufopa) e o presidente da Fepa - Federação dos Pescadores do Estado do Pará.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade

FOTOS...



