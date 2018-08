Páginas na Web foi tema de Oficina em Educomunicação Oriximiná, Faro e Terra Santa

As oficinas iniciaram em junho e buscaram trabalhar o empoderamento das associações, sindicatos, grupos e entidades representativas nos municípios de Oriximiná, Faro e Terra Santa.

Trabalhar o empoderamento, fortalecimento institucional e a autonomia financeira das associações, sindicatos, grupos e entidades representativas nos municípios de Faro, Terra Santa e Oriximiná, a partir do uso de ferramentas simples e de fácil acesso, este foi o objetivo de um ciclo de oficinas em Educomunicação realizado pela Equipe de Conservação da Amazônia (Ecam) no Eixo Capital Social do Programa Territórios Sustentáveis que conta com o apoio financeiro da Mineração Rio do Norte (MRN) e parceria da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (Usaid).

As oficinas iniciaram no mês de junho com enfoque na Criação de Textos Jornalísticos e Roteiro, buscando trabalhar com os participantes a importância da boa escrita e os cuidados necessários com aspecto do texto, como preparação para a oficina de Produção de Vídeos, que apresentou técnicas de filmagens e edição realizada no mês de julho. A última etapa deste ciclo de Oficinas foi dedicada para a Criação de Páginas na Web, utilizando as ferramentas do Google Site e Blogger, ferramentas gratuitas e de fácil acesso a todas as associações, sindicatos, conselhos, grupos e classe representativas.

Em Oriximiná os participantes construíram quatro sites e um blog da Associa Orixi endereço: associaorixi.blogspot.com

que publicarão assuntos de interesse das associações dos Moradores do Bairro Cidade Nova (ASCOMBACNOVA), de Fatima (AMBFA), dos Remanescentes de Quilombos de Oriximiná (ARQMO), da comunidade de Água Fria (ACRQAF), Serrinha (ACORQAT), Casa Familiar Rural (ACAFAR), das Mulheres Trabalhadoras (AMTMO) e dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Oriximiná (STTR).

Em Faro não foi diferente, os participantes da oficina desenvolveram seis sites de notícias que destacaram a cultura, as belezas naturais, o esporte, e um blog, o Faro em Evidência, com o endereço: faroemevidencia.blogspot.com, que será atualizado pelos participantes com matérias, artigos e crônicas que retratam o cotidiano da cidade. “As oficinas vieram para dar voz as populações por meio da identidade digital e os participantes podem usar estas ferramentas que são gratuitas para facilitar o seu cotidiano e de suas associações, divulgando seus trabalhos, ações e atividade em geral”, enfatizou Rodrigo Rodrigues, facilitador da oficina.

O município de Terra Santa fechou o ciclo de oficinas e obteve seis páginas construídas para falar sobre turismo, empreendedorismo, fé e religiosidade, esporte e cultura e um blog, o Conexão Terra Santa com endereço: conexaots.blogspot.com. “Com domínio destas ferramentas de comunicação, os participantes das oficinas estarão habilitados a começar a produzir textos jornalísticos e vídeos com conteúdo de interesse de suas associações e grupos, e veiculá-los em blogs e páginas de internet, fortalecendo assim seus canais de expressão e manifestação social”, relatou Renata Freire, coordenadora do Eixo Capital Social.

