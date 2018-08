Curso de Educação Popular em Saúde está sendo realizado em Óbidos

A Prefeitura Municipal de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está realizando em parceria com a ACS,s e ACE,s um curso denominado EdPopSUS (Educação Popular em Saúde), uma iniciativa do Ministério da Saúde em parceria com a Escola Politécnica em Saúde Joaquim Venâncio, da Fundação Oswaldo Cruz.

Segundo a Secretaria de Saúde, o objetivo do curso é de contribuir com a implantação da PNEPS-SUS, promovendo a qualificação da prática educativa de profissionais e lideranças comunitárias que atuam em territórios com cobertura da Atenção Básica do SUS.

O curso busca favorecer a atuação dos trabalhadores nos processos de conquista de direitos à saúde da população e no fortalecimento da participação social. Seu princípio é para refletir criticamente sobre seu próprio trabalho em saúde a partir dos princípios, lógicas e ferramentas da Educação Popular em Saúde, o curso está sendo ministrado pelas educadoras Isabela Taketomi e Larissa Adna.

Com informações e fotos de Odirlei Santos

