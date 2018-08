No total foram feitos 854 Registros de Candidaturas no Pará

O Pará têm 5 candidatos ao governo, 15 ao senado, 143 a deputado federal e 656 para deputado estadual.

Durante esta quarta-feira (15), o movimento foi tranquilo no Tribunal Regional Eleitoral do Pará. Apesar do feriado de Adesão do Pará à Independência do Brasil, a data coincidiu com o último dia para os partidos e candidatos submeterem os pedidos de Registro de Candidatura e o expediente no Tribunal alterado para atender a demanda.

Ao todo foram feitos 854 registros, sendo 5 candidatos ao governo do estado, 15 ao senado, ainda 143 registros para o cargo de deputado federal e 656 para deputado estadual.

De acordo com o Secretário Judiciário do TRE do Pará, estes números ainda podem sofrer alterações após a análise dos processos. “Este ano, com a implantação do processo de registro de candidatura, sendo 100% eletrônico, fez com que o tramite acontecesse de forma mais organizada e rápida. A partir de agora, vamos fazer a análise dos processos e os números podem sofrer alterações, pois ainda podemos ter desistências, renúncias, substituições, vagas remanescentes que podem influenciar no quantitativo de candidatos”, ressaltou.

A legislação eleitoral (Lei n 9.504/1997, art. 11, § 4º) permite que um candidato que não foi incluído pela coligação ou partido, mas que foi escolhido em convenção, faça o Requerimento Individual em até 48h após a data de publicação do edital de candidaturas requeridas que deve ser publicado até o dia 18 de agosto.

Ainda de acordo com o Calendário Eleitoral, o TRE do Pará tem até o dia 17 de setembro para julgar todos os pedidos de registro de candidatura.

Qualquer cidadão pode acompanhar os registros de candidaturas através do sistema da Justiça Eleitoral.

Eleições 2018

No pleito deste ano, os eleitores paraenses devem computar seis votos na urna eletrônica: deputado federal, deputado estadual, dois senadores, governador e presidente.

A Assembleia Legislativa do Pará deve receber 41 representantes. Já a Câmara dos Deputados contará com uma bancada de 17 deputados estaduais. No senado, os paraenses devem eleger dois representantes, além de um novo governador do estado.

FONTE: TER-PA

Candidatos ao Governo do Pará

