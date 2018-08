A Secretaria de Cultura de Óbidos lançará no dia 18 de agosto de 2018, sábado, no auditório da Casa da Cultura, o XIV Festival de Música Obidense - FEMOB.

O lançamento do FEMOB 2018, segundo o Secretário de Cultura de Óbidos, Eduardo Dias, iniciará as 19:30h, e durante o evento haverá a apresentação do Coral Profa. Idaliana Marinho.

