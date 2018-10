Embarcações homenageiam NS de Nazaré na Baia de Guajará

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré partiu na manhã deste sábado (13) do trapiche de Icoaraci, distrito de Belém, para realizar a terceira procissão do Círio de Nazaré 2018, a Romaria Fluvial. A bordo do navio Garnier Sampaio, da Marinha, a imagem seguiu pelas águas da baía do Guajará até escadinha do Cais do Porto, no bairro da Campina.

Cerca de 500 de embarcações acompanham a Imagem Peregrina durante o trajeto pelas águas da baía em uma procissão de aproximadamente duas horas e meia de duração. A procissão começou por volta de 9h após uma missa no trapiche de Icoaraci, celebrada pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, seguiu pelas águas do Guajará chegando na Escadinha, por volta das 11:30h, de onde partiu a Moto Romaria.

A primeira edição da Romaria Fluvial aconteceu em 1986, por iniciativa da Companhia Paraense de Turismo. Desde 1999, porém, um decreto determina que a imagem seja recebida pela Polícia Militar com honras de chefe de estado, conforme manda a lei estadual de 1971 que proclamou a Virgem de Nazaré como Padroeira do Pará, Rainha da Amazônia e merecedora da homenagem.

Moto romaria

Com a chegada da Imagem Peregrina ao cais de Belém, começa a romaria dos motociclistas. A procissão surgiu em 1990, por iniciativa da Federação Paraense de Motociclismo.

Os condutores levam a imagem peregrina por um trajeto de 2,5 km até o Colégio Gentil, onde ela repousa até a missa da Trasladação, que marca o começo do Círio Noturno.

Romaria Rodoviária

Na primeira procissão deste sábado (12), fiéis seguiram a imagem de Nossa Senhora na Romaria Rodoviária, partindo da Igreja Matriz de Ananindeua pela rodovia BR-316, passando pelo entroncamento e seguindo pela Avenida Augusto Montenegro em direção ao trapiche de Icoaraci, de onde saiu a Romaria Fluvial..

A noite terá a romaria da Trasladação, que levará a imagem de NS de Nazaré da Basílica até a igreja da Sé, de onde sairá o Círio de Nazaré.

