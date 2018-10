Comemoração do dia das crianças com os usuários dos serviços da SEMDES

Aconteceu no dia 12 de outubro de 2018 na Sede da Exposição Agropecuária de Óbidos a comemoração do Dia das Crianças organizada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEMDES com os usuários de seus serviços.

Com o tema “Todos Juntos contra o trabalho Infantil”, o evento teve como objetivo reunir os usuários dos SCFV e dos CRAS, proporcionando a integração entre os grupos, estimulando o desenvolvimento de seu protagonismo infantil e o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, promovendo um momento lúdico com brincadeiras, teatro, música e etc.

Além disso, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS participou do evento atuando como Ações Estratégicas do PETI, utilizando o eixo de informação e mobilização.

Informações e fotos da Ascom/Pmo

FOTOS...



