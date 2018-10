Orquestra Filarmônica de Santarém se apresentou em Óbidos

Aconteceu neste sábado, dia 13, na Praça da Cultura de Óbidos a apresentação Orquestra Filarmônica Municipal Professor José Agostinho de Santarém, que se apresentou pela primeira vez aos Pauxiaras, abrindo a programação cultural do aniversário de 321 da cidade de Óbidos, no oeste do Pará - comemorado oficialmente no dia 2 de outubro.

O evento denominado: “Um presente de Santarém à Cidade Presépio”, reuniu os repertórios que marcaram os últimos dois grandes concertos populares da orquestra: "The Beatles" e “Legião Sinfônica”, além músicas regionais, totalizando 12 grandes sucessos internacionais, nacionais e regionais em versões sinfônicas.

Ao todo, 40 músicos estiveram presentes na apresentação especial em Óbidos que contou ainda com a participação do cantor santareno Carlos Lemos.

O evento realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), contou com o apoio da Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Cultura que coordenou a apresentação da orquestra para a cidade de Óbidos.

