Comemoração do Dia das Crianças em Óbidos

Em comemoração ao Dia das Crianças a Escola José Verissimo realizou na manhã desta quinta-feira, dia 11, nas dependências escola uma manhã de muita diversão para seus alunos.



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2214-comemoracao-do-dia-das-criancas-em-obidos#sigProIdf0d8fb6ea0 View the embedded image gallery online at:

Iniciando as atividades todos os alunos participam de um aquecimento com o professor Patrik Siqueira, em seguida os discentes participaram dos Jogos esportivos, Pula Pula, karaokê, Balada, desenhos e etc.

No final do evento, a Direção da Escola patrocinou um lanche para as crianças.

Ação Entre Amigos



















































http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2214-comemoracao-do-dia-das-criancas-em-obidos#sigProId859825d734 View the embedded image gallery online at:

Outro evento que comemorou o Dia das Crianças foi a “Ação Entre Amigos” que foi organizado pela Família de Sr. Pedro Vasconcelos, carinhosamente chamado em Óbidos de Pedro Carteiro.

A “Ação Entre Amigos” organizou uma tarde de brincadeiras para mais de 500 crianças de ambos os sexos, os quais ganharam presentes e degustaram um delicioso lanche, patrocinado pela família Vasconcelos e muitas pessoas que ajudaram na realização do evento.

Fotos de Vander N Andrade

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.