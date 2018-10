Círio dá início a Festividade de Santa Terezinha em Óbidos

Aconteceu na noite deste domingo, dia 14, na cidade de Óbidos, o Círio de Santa Terezinha, dando inicio a Festividade da padroeira do Bairro de Santa Terezinha, onde a comunidade católica participou do evento, que terá oito dias de duração com programação religiosa e cultural.

A procissão do Círio de Santa Terezinha saiu da Catedral de Sant'Ana percorreu as ruas Alexandre Rodrigues de Souza, Travessa Bom Jesus, Rua Antônio Brito de Souza até a Matriz de Santa Terezinha, onde aconteceu uma missa campal celebrada por Frei Joel, com a participação muito boa dos fies na celebração e que foram agradecer Santa Terezinha as graças alcançadas.

Durante a semana haverá programação religiosa, com procissões e missas, assim como haverá programação cultural, sendo que no dia 21, acontecerá a procissão de encerramento, com início previsto para as 07h; em seguida terá a missa de encerramento. A partir das 10h haverá um almoço comunitário e a partir das 12h terá bingo e Show de calouros.



www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

FOTOS....



