Renovação Carismática Católica realizará o III Congresso Diocesano em Oriximiná

O III Congresso Diocesano da Renovação Carismática Católica de Óbidos acontecerá em Oriximiná nos dias 19, 20 e 21 de Outubro. O RCC possui Grupos de Oração em 4 cidades da Diocese Alenquer, Óbidos, Oriximiná e Jurutí, todos já confirmaram presença no evento.

Veja a mensagem:

O III Congresso Diocesano da Renovação Carismática Católica de Óbidos é o momento propício de oração pela Diocese, cidades, paróquias e Grupos de Oração. É o momento oportuno de vivenciar profunda intimidade com Deus através da Santa Missa, oração e Efusão no Espírito Santo, louvor, adoração, pregação escuta profética e partilhas fraternas, momentos que prometem dar um novo ânimo a todos àqueles que se fizerem presentes, bem como uma nova unção do Espírito Santo sobre a RCC |Diocesana, para renovar as forças e dar continuidade na caminhada como filhos de Deus.

O objetivo do congresso é proporcionar a todos os servos e membros, momentos de unidade, espiritualidade e direcionamentos para seus trabalhos em seus respectivos Grupos de Oração. O Evento é aberto ao publico em geral, homens e mulheres sedentos da palavra de Deus.

Durante todo o encontro, acontecerá também o II Congressinho Diocesano, direcionado para Crianças entre 4 a 12 anos.

Este ano a RCC Brasil vivencia a moção "Eis que estou a porta e bato" (Ap 3,20a), está moção será o tema principal do III Congresso.

O Evento acontecerá em Oriximiná nos dias 19, 20 e 21 de Outubro. Ja confirmaram presença o Bispo Diocesano Dom Bernardo Bahlmann, o presidente da RCC Pará Salomão Ronaldo, Padres Diocesanos, Pregadores da Diocese, e Nazaré Magalhães Coordenadora do Ministério para Crianças.

Contatos:

Marcos Cantuário

Fone: 93-99129-2467

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Ministério de Comunicação Social

