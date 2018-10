Nota da Câmara Municipal de Óbidos sobre o cancelamento do Concurso Público

A Câmara Municipal de Óbidos publicou nesta quarta-feira, dia 31, em seu site, uma nota sobre o Cancelamento do Concurso Público.

Veja a nota:

-----------------------

Concurso da Câmara é cancelado por ordem Judicial

Ação movida pelo Ministério Público-Promotoria de Justiça de Óbidos.

Por decisão judicial nos autos do processo 0800373-96.2018.814.0035 em trâmite na comarca de Óbidos, movido pelo Ministério Público-Promotoria de Justiça de Óbidos, o concurso da Câmara Municipal de Óbidos, que se realizaria no dia 18/11/2018 está suspenso.

Dessa forma, não há previsão para que ocorra o certame. segundo consta na decisão, a empresa Inaz do Pará, que está organizando o certame, terá que depositar na Justiça o dinheiro das inscrições.

A Câmara e a empresa irão recorrer da decisão, todavia a decisão do juiz da comarca será integralmente cumprida a fim de atender a determinação judicial de suspensão do concurso.

Por: DIRCOM/CMO

(DATA 30 DE OUTUBRO DE 2018)

