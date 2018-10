CPH homologa resultado de licitações para serviços portuários em Aveiro e Óbidos 

A Companhia de Portos e Hidrovias (CPH) homologou o resultado do Pregão Presencial nº 012/2018 - CL/CPH, para contratação de empresa especializada para elaborar projeto executivo para a construção do Terminal Hidroviário de Cargas e Passageiros do município de Aveiro, na região oeste do Estado. O valor global contratado foi de R$ 149 mil sob responsabilidade da empresa R. S. Vitelli Engenharia - EPP - Naval Norte Engenharia.

O projeto para construção do terminal hidroviário de Aveiro foi apresentado pela CPH no mês de fevereiro de deste ano à Prefeitura e a Câmara de Vereadores do município. De acordo com a Companhia, o projeto básico para a construção do terminal não faz parte do pacote que inclui sete novos portos na região oeste (Santarém, distrito de Santana do Tapará, Almeirim, Prainha, Faro, Terra Santa e Curuá), todos em obras e que soma um investimento total de mais de R$ 80 milhões, fruto de convênio entre o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal.

Óbidos

A CPH também publicou o Termo de Homologação referente à contratação de empresa para prestação de obras e serviços de engenharia para a reforma e adequação do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas do Município de Óbidos, na região Oeste. O valor da proposta vencedora, do Pregão Presencial nº 018/2018 - CPL/CPH é de quase R$ R$ 3 milhões. A garantia de reforma e adequação do terminal foi firmada por meio de Termo de Cooperação Técnica, entre a Prefeitura e o Governo do Pará.

A área portuária de Óbidos é uma das mais bem localizadas do Estado, do ponto de vista da navegação. Ela é passagem obrigatória de todas as embarcações que navegam pelo rio Amazonas. A área possui instalações para atracação de embarcações fluviais de pequeno porte mistas (cargas e passageiros), que atendem demandas intermunicipais e interestaduais. Segundo a Companhia Docas do Pará, a área portuária tem uma extensão territorial de 2.579,74 m².

FONTE: Governo do Estado do Pará

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.