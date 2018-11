Vara do Trabalho de Óbidos realizará leilão de imóvel

A Vara do Trabalho de Óbidos, que tem como titular a Dra. Meise Oliveira Vera dos Anjos promoverá no dia 05 de dezembro de 2018, leilão de um imóvel comercial, localizado em Curuá.

Veja o Aviso:

AVISO DE HASTA PÚBLICA

A Juíza Titular da Vara do Trabalho de Óbidos, Dra. Meise Oliveira Vera dos Anjos, faz saber a todos que no dia 05/12/2018, às 10:00 horas, na Vara do Trabalho de Óbidos/PA, localizada na Travessa Bom Jesus, 273, Centro, nesta cidade de Óbidos/PA, será levado a público o pregão de venda e arrematação os bens abaixo descritos:

IMÓVEL COMERCIAL, CONSTRUÍDO EM ALVENARIA, MEDINDO 12M (DOZE METROS) DE FRENTE POR 20M (VINTE METROS) DE FUNDOS, LOCALIZADO NA RUA VEREADOR CARINO SIMÕES, 485, CENTRO, CURUÁ/PA, PX. À IGREJA DEUS É AMOR.

VALOR DA AVALIAÇÃO: R$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS)

Ressalta-se que quem pretender arrematar ditos bens, deverá comparecer no dia, hora e local acima mencionados, ficando ciente de que deverá garantir o lance com o sinal de 20% (vinte porcento) do seu valor.

FONTE: Osiel Brasil (Diretor)

Vara do Trabalho de Óbidos



