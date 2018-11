Projetos “Folia de São Tome” e “Bloco Serra da Escama” são premiados em Edital MinC

A UNIÃO, por meio do Ministério da Cultura (MinC), através da Secretaria da Cidadania e da Diversidade Cultural (SCDC/MinC), publicou Edital de Seleção Pública Culturas Populares: Edição Selma do Coco, em abril de 2018, e dois projetos de Óbidos foram premiados no referido Edital, resultado que foi publicado no diário oficial da união em 22 de outubro de 2018.

Conversamos com Douglas Sena que nos informou que os projetos obidenses foram premiados:

PESSOA FÍSICA (MESTRES E MESTRAS) - REGIÃO NORTE:

“Folia de São Tome”, de Douglas Sena dos Santos, de Óbidos- PA, região Norte, com a pontuação 94,5, foi Premiado.

A Folia de São Tomé é do Arapucu, comunidade próxima da cidade de Óbidos, que há mais de 100 anos realiza a Folia de Santos.

PESSOA JURÍDICA - REGIÃO NORTE

“Associação Carnavalesca Serra da Escama” de Óbidos – PA, região Norte, com 95,5 pontos, também foi Premiado.

O bloco carnavalesco “Associação Carnavalesca da Serra da Escama” tem também como seu objetivo, fazer apelos á sociedade obidense na tentativa de preservação do que ainda temos, deixado pelos nosso antepassados. Foi fundado em 1998, por um grupo de amigos e desfila durante Canarpauxis.

O concurso teve como objetivo reconhecer e premiar iniciativas já realizadas propostas por Mestres e Mestras, Grupos sem constituição jurídica e pessoas jurídicas sem fins lucrativos com natureza ou finalidade cultural que envolvam as expressões das culturas populares

A cultura popular e tradicional, segundo o Edital, é o conjunto de criações que emanam de uma comunidade, expressas por grupos que reconhecidamente respondem às expectativas da comunidade enquanto afirmação de sua identidade cultural e social.

Assim, o Ministério da Cultura abriu espaço também para a visibilidade das versões que fogem a um conceito de tradicional sobre o que vem a compor esse conjunto de manifestações culturais que convencionamos chamar por “Culturas Populares”, mas que preservam condições suficientes e são consideradas como autênticas e legítimas das representações coletivas populares, contribuindo para sua continuidade e para a manutenção dinâmica das diferentes identidades culturais; atividades de retomada de práticas populares em processo de esquecimento e difusão das expressões populares para além dos limites de suas comunidades de origem, além da visibilidade e valorização das culturas populares tradicionais.

O prazo de vigência do presente edital será de 2 (dois) anos, a contar da data de publicação da Homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.

