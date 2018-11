47ª Congresso Umaado promovido pela Assembleia de Deus é realizado em Óbidos

A Igreja Evangélica Assembleia de Óbidos Assembleia de Deus está promovendo no período de 2 a 5 de novembro, na Praça da Cultura, em Óbidos, 47º Congresso da União de Mocidades e Adolescentes da Assembleia de Deus (Umaado), onde reúne centenas de jovens, os quais participaram de cultos, louvor, adoração, palestras e discussões durante os três dias do Congresso.

O evento têm como tema: “O Despertar de Uma Nova Geração para um Avivamento”, dedicado a juventude, sendo que nesses três dias de Congresso, esta acontecendo a participação maciça dos jovens evangélicos, com a apresentação de cantores regionais e de Hellen Priscila, cantora gospel, da cidade de Brasília e do pastor Lucas Lima, preletor geral do congresso vindo de São Paulo.

Pastor Lucas Liama comentou sobre o Congresso: “É um prazer estar pela primeira vez na cidade de Óbidos, já algumas vezes no Pará, onde surgiu a Assembleia de Deus e é sempre um privilégio e uma honra estar aqui com vocês. É uma festa magnífica que vai trazer o resultado espiritual, prosperidade pra cidade, pois a palavra de Deus é riqueza para aqueles que ouvem a palavra”.

Para a pastora Hellem Priscila a igreja tem a função de envolver os jovens e que a igreja traz esperança, a alegria, e o envolvimento com a juventude formando opiniões. “O envolvimento do jovem com a igreja, no âmbito social, forma o caráter e as pessoas para o bem”, comentou.

O Pastor Revelino informou que as caravanas atenderam ao pedido e compareceram ao evento com uma excelente participação da juventude. “O movimento está tendo uma participação positiva”, afirmou.

O prefeito Chico Alfaia esteve presente no evento pelo segundo ano consecutivo, o qual comentou: “A Assembleia de Deus dá um exemplo para Óbidos. Um exemplo de oração, um exemplo de louvação. A gente fica feliz por participar e ver senhoras e jovens unidos simplesmente e grandemente para louvar o Senhor. Isso é muito importante para o povo de Óbidos e para o povo cristão”.

O Umaado encerra na noite dessa segunda-feira, dia 05 de novembro.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos



