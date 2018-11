Projeto da Feira Empreendedora de Óbidos concorre a prêmio nacional do Sebrae

As manhãs de domingo na área comercial da cidade Óbidos, no oeste do Pará, passaram a ser movimentadas e ponto de encontro de famílias que buscam os produtos e serviços ofertados pelos vendedores da Feira Empreendedora José Veríssimo. A feira leva o mesmo nome da praça que abriga o projeto idealizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes).

Como meio de estímulo ao empreendedorismo e a geração de emprego e renda, a feira existe a cerca de um ano e quatro meses, funcionando sempre aos domingos com vendas de café da manhã regional, comidas típicas da culinária amazônica, artesanato e serviços de estética.

No último domingo (4), os feirantes com o apoio da Semdes, realizaram a edição especial para celebrar o primeiro ano de existência do projeto e receber os representantes da gerência regional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que vieram a Óbidos conhecer a iniciativa que concorre ao prêmio Sebrae “Prefeito Empreendedor”, programa de renome nacional que premia os municípios que implantaram projetos com resultados comprovados com foco no desenvolvimento dos pequenos negócios do município.

Michell Martins, gerente regional do Sebrae no oeste do Estado, coordenou a visita que é uma das etapas obrigatórias do processo de avaliação dos projetos inscritos. “A visita técnica é parte integrante do prêmio. Além dessa etapa, nós temos uma banca que é formada por várias intuições que analisam os projetos que tem melhor aderência a esse desenvolvimento das micros e pequenas empresas. Temos 97 projetos inscritos em todo o estado e a inclusão de Óbidos é muito importante para a nossa região” destacou.

A feira que conta atualmente com 35 vendedores ativos que antes trabalhavam informalmente, ganhou o reconhecimento e a aprovação da população e é referência também em lazer, por sempre apresentar artistas locais e grupos de danças, incentivando o empreendedorismo também no meio artístico obidense.

“O empreendedorismo não é só você montar a barraca aqui na feira. O empreendedorismo são atitudes e ações que visam ter meta e ali o beneficiário vê uma oportunidade de mudar a sua vida. E nós enquanto governo estamos ofertando essa possiblidade não só para os nossos vendedores, mais também para os nossos artistas, nossas escolas e outras instituições que vêm nesse projeto uma oportunidade de expandir seus negócios e suas ideias”, disse Izalina Silva, secretária de Desenvolvimento Social.

O evento especial da feira marcou também o fortalecimento do projeto que superou o primeiro ano com resultados positivos, fruto da participação da população e dos incentivos do Governo Municipal. “Para nós sermos apontados pra participar do prêmio prefeito empreendedor do Sebrae é uma honra. Mostra que os nossos esforços para tornar Óbidos uma cidade empreendedora, gerando emprego e renda, estão sendo vistos com bons olhos. Óbidos lançou essa semente da feira empreendedora que outros municípios estão copiando aqui na região e isso nos deixa muito felizes. A vinda do prêmio ou não para a nossa cidade é consequência do trabalho que, certamente já deixou bons frutos para os obidenses”, comemorou o prefeito Chico Alfaia.

Etapas

Os projetos passarão por um processo classificatório regional no próximo dia 29 de novembro de 2018 que será realizado em Belém. Seguem para a etapa nacional as iniciativas que tenham implantado projetos com resultados comprovados de estímulo ao surgimento e ao desenvolvimento de pequenos negócios e à modernização da gestão pública.

No período de 2 a 15 de maio de 2019 uma nova avaliação irá rever todas as características dos projetos selecionados. De 16 a 31 de maio será realizada a avaliação final seguida do anúncio dos grandes vencedores.

Os finalistas serão premiados em junho de 2019 em uma grande festa que consagrará os municípios brasileiros que revolucionaram suas gestões e conseguiram efetivar os projetos de desenvolvimento econômico.

Por: Érique Figueirêdo - Fotos: Mauro Pantoja – ASCOM/PMO

