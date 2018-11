Em sala itinerante, atores apresentam espetáculo que destaca importância da preservação do meio ambiente

O município de Juruti recebe a segunda etapa do Conexão Sustentável Alcoa. O Cinemóvel, sala itinerante climatizada, com 30 poltronas e espaço para cadeirantes, estaciona no Tribódromo dia 29 e fica até o dia 2 de novembro, quando segue para oito comunidades da região. A programação é voltada principalmente a estudantes da rede municipal de ensino e estão previstas sessões diárias de teatro e cinema, com apresentação de filmes e de espetáculo especialmente criado para divertir o público e disseminar mensagem sobre a importância da preservação do meio ambiente. Na primeira etapa do projeto, em setembro, o Palco móvel passou pelo Pará e recebeu um público de 5000 pessoas.

A atração teatral será a Cia Trip, com a peça O Caso da Tartaruga Marbela. Os palhaços Tutulio e Rose Lopes encontram uma tartaruga marinha intoxicada com plástico e levantam uma discussão sobre os danos que gestos como jogar o lixo em local impróprio podem causar. A programação de cinema inclui sucessos como Trolls e Os Sem Floresta, que também podem levar as crianças a repensar gestos e atitudes. A sala onde ocorrem as apresentações tem sistema de som estéreo e telão de 120 polegadas.

“ A conscientização sobre as diferentes formas de preservar o meio ambiente é muito importante para toda a sociedade. Com o projeto, buscamos estimular que isso ocorra nas localidades onde atuamos, de forma lúdica”, diz a gerente de Programas do Instituto Alcoa, Tatiana Bizzi. Antes de chegar ao Pará o Conexão Sustentável Alcoa esteve no Maranhão. A próxima parada será em Santa Catarina (Campo Belo do Sul).

Aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura, com produção da Magma Cultura, o Conexão Sustentável Alcoa chega à quarta edição em 2018. O projeto iniciou em agosto e a expectativa para o ano é promover 168 apresentações de teatro e 84 sessões de cinema. Em Santarém a iniciativa tem apoio do Governo do Estado. Em Juruti, o projeto tem parceria com a Prefeitura Municipal.

Sobre a Alcoa

A Alcoa é líder mundial no setor em produtos de bauxita, alumina e alumínio, com um forte portfólio de produtos de fundição e laminação de valor agregado e ativos de energia significativos. A Alcoa está construída sobre uma base de valores fortes e excelência operacional há quase 130 anos, desde a revolucionária descoberta que fez do alumínio uma parte vital e acessível da vida moderna. Desde a invenção da indústria de alumínio e no decorrer da nossa história, nossos talentosos Alcoanos têm apresentado incríveis inovações e melhores práticas que nos levaram à eficiência, segurança, sustentabilidade e comunidades mais fortes em todos os momentos em que operamos. Presente no Brasil há 53 anos, a empresa Alcoa emprega localmente cerca de 2.300 pessoas e possui três unidades produtivas, em Minas Gerais, Maranhão e Pará, além de escritórios em São Paulo e no Distrito Federal. A companhia também é acionista da Mineração Rio do Norte (MRN) e de quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Foi escolhida pela nona vez como uma das empresas-modelo pelo Guia Exame de Sustentabilidade e reconhecida como a Melhor Empresa para se Trabalhar no setor de siderurgia pelo Guia VOCÊ S/A. Para maiores informações, visite nosso site www.alcoa.com.

Programação

Juruti/PA

29 de Outubro a 02 de Novembro – Tribódromo

8h30 – 10h – 14h – 15h30 – 19h

05/11 – Comunidade São Benedito

06/11 – Comunidade São Paulo

07/11 – Comunidade Café Torrado

08/11 – Comunidade Galiléia

09/11 – Comunidade PomPom

10/11 – Comunidade São Pedro

12/11 – Comunidade Jabuti

13/11 – Comunidade Urucurana

Duas sessões diárias

