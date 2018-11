Célio Simões  lançou seu livro “Recados da Memória”, em Belém

O obidense Célio Simões de Sousa lançou seu livro: “Recados da Memória”, em Belém do Pará, nesta quinta-feira, dia 08 de novembro de 2018, no Instituto Histórico e Geográfico do Pará (solar do Barão). O evento de lançamento iniciou por volta das 18h, quando o autor iniciou a noite de autógrafos.

O Lançamento do livro teve apoio o Instituto e Geográfico do Pará, Academia Paraense de Letras, Academia Paraense de Letras Jurídicas e da Editora Cultural Brasil.

“Recados da Memória” é uma obra histórica, reunindo 25 textos que versam sobre diversas épocas, fatos, momentos de vida na terra chamada "Amazônia", sendo que o último texto: “Terra Pauxis – Esboço Histórico”, conta um pouco da história de Óbidos, revelando fatos sobre a fundação da Terra Pauxi.

O Livro foi prefaciado pelo Prof. Dr. André Meira o qual comenta o seguinte:

Esta é uma obra histórica, reunindo textos que versam sobre diversas épocas, fatos, momentos de vida de terra chamada “Amazônia”. Como fez o imortal obidense Inglez de Souza nos livros “O Coronel Sangrado”, “O Cacaulista” e “O Missionário”, Célio Simões demonstra que jamais esqueceu sua terra natal e tudo o que nela viveu ao longo a vida. A paixão e o respeito por onde vivemos, onde nascemos e o que construímos na nossa origem é a espinha dorsal deste livro magistral e, sobretudo, delicioso. Afinal, como diz o poeta, “somos aquilo que fazemos; somos aquilo que escrevemos”.

Em uma época onde o mundo está terrível e a sociedade cada vez mais escrava da tecnologia - que nada apoia e nem incentiva os bons hábitos da leitura, folhear de um livro - Célio Simões está imortalizado entre aqueles que ainda se preocupam em ter paciência e escrever um livro.

Célio Simões de Souza

Célio Simões de Souza, escritor memorialista e advogado, é paraense da cidade de Óbidos, graduado em Direito pela UFPa, e pós graduado pela Universidade Cândido Mendes do rio de Janeiro. Foi professor a Unama, da Escola Superior de Advocacia e da escola de Árbitros e Mediadores do Estado do Pará. É membro do Instituto Histórico e Geográfico do Pará, do Instituto dos Advogados do Pará, da Academia Paraense de Jornalismo, da Academia Paraense de Letras Jurídicas, Academia Paraense de Letras e da Academia Artística e Literárias de Óbidos, que idealizou, fundou e da qual foi o primeiro presidente.

