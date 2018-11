Comunidade Silêncio recebe o novo prédio da escola São Benedito

A Prefeitura de Óbidos concluiu mais uma etapa do projeto de avaliação e execução de obras que estavam paralisadas há anos. Ao todo, foram identificadas mais de 10 obras inacabadas em todo o município. Na manhã de quinta-feira (8), foi entregue aos moradores da comunidade Silêncio as novas instalações da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental São Benedito, localizada na região remanescente de quilombo.

Com mais de mil metros quadrados de área construída, a escola conta 10 saladas de aula, 4 banheiros (incluindo banheiros para deficientes), uma cantina, cozinha e bloco administrativo onde estão inclusos espaços para a biblioteca e laboratório de informática.

Com a entrega das novas instalações, os mais de 230 alunos da unidade deixam de utilizar as salas improvisadas no antigo prédio construído no início do ano 2000, que hoje apresenta graves problemas em sua edificação.

“Hoje a entrega dessa nova escola marca o término de anos de lutas dessa comunidade, dos diretores e professores que trabalharam e ainda trabalham na escola São Benedito. Essa comunidade escolar sempre foi digna desse investimento e hoje com muito orgulho transformamos esse sonho em realidade”, disse o secretário de Educação, Jaime Costa da Silva.

O novo prédio foi construído na mesma área das antigas instalações do educandário, seguindo modernos padrões de acessibilidade para proporcionar conforto aos alunos, professores e demais servidores.

“Sem dúvida nossos alunos, professores e demais funcionários estarão mais motivados a partir de agora. Com o novo prédio vamos poder também buscar parcerias para enfim montar o nosso laboratório de informática e outros projetos que visam a melhoria da educação de nossos estudantes”, lembrou Verinha Oliveira dos Santos, diretora do polo Silêncio.

Emocionada, a aposentada Mariana Caetano que nasceu na comunidade Silêncio, celebrou a entrega do novo prédio e a oportunidade de uma educação de mais qualidade para as futuras gerações.

“Hoje eu estou muito feliz porque as nossas crianças vão estudar em uma escola nova e a gente sabe que isso é bom pra eles aprenderem melhor. No meu olhar aqui tá tudo muito bonito. Eu até me emociono e agradeço muito a todos vocês por isso”.

Retomada da obra

Executada por meio da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempof), a obra que foi licitada em 2012 e iniciou no ano de 2013, foi abandonada sem nunca ter sido concluída pela empresa responsável que chegou a receber mais de 80% do valor total previsto inicialmente para a construção da escola.

Com a efetivação do Grupo Técnico de Avaliação de Obras Paralisadas e a conclusão das análises jurídica e técnica da obra do Silêncio, os trabalhos foram retomados em agosto desse ano após a assinatura de uma nova ordem de serviço que habilitou a empresa segunda colocada no processo licitatório realizado em 2012 e de uma segunda empresa que concluiu a construção de outras duas salas de aula.

“Essa é uma promessa de campanha e hoje com muita satisfação estamos entregando a nova escola São Benedito para a comunidade. O processo de retomada dessas e outras obras não é fácil e é burocrático. Mas, da forma correta estamos avançando ainda que em meio há muitas dificuldades. Aproveitamos essa oportunidade pra informar que assinamos também a ordem de serviço para a conclusão da obra da UBS da comunidade São José que também foi abandonada. É hora de avançar sem olhar para trás”, comemorou o prefeito Chico Alfaia.

A entrega da escola foi marcada por uma série de apresentações culturais organizadas por alunos da escola e por integrantes da Folia de São Benedito. A visitação de autoridades, convidados e moradores ao novo prédio foi uma viagem pelas tradições da população local, seus costumes e suas culturas, por meio de exposições em cada uma das novas salas de aula.

Por: Érique Figueirêdo – Fotos de Mauro Pantoja – ASCOM/PMO

