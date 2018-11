Recadastramento biométrico já iniciou para eleitores de Óbidos e outros municípios do Pará

Recadastramento Biométrico iniciou em Óbidos nesta sexta-feira, dia 09 de novembro de 2018 e outros municípios do Pará.

Tribunal Regional Eleitoral do Pará deu início, nesta semana, a mais uma etapa do processo de recadastramento biométrico dos eleitores do estado. A biometria iniciou em 2010 e já contabiliza 54 municípios paraenses que realizaram a votação com o novo sistema de segurança. No total, foram cadastradas 3.492.534 digitais de eleitores, o que corresponde a 63,5 por cento do eleitorado do estado.

O recadastramento inicia nesta sexta-feira, 09. Agora, nesta nova etapa do processo biométrico obrigatório, 36 municípios do interior do estado irão atualizar seus dados perante à Justiça Eleitoral. A biometria é mais uma ferramenta que garante a segurança e legitimidade do voto, já que são coletadas as impressões digitais para identificar o eleitor.

Recadastramento

Para o recadastramento do eleitor são coletados os dados biométricos por meio de sensores de scanner de alta definição, que armazenam as impressões de todos os dez dedos das mãos, além de digitalizar a assinatura e anexar uma foto do eleitor.

O TRE ressalta que quem não realizar o recadastramento biométrico terá o seu título de eleitor cancelado. O que pode acarretar em vários problemas, como, por exemplo, não poder se inscrever em concurso ou prova para cargo público, não obter passaporte ou carteira de identidade.

Para atualizar o cadastro basta comparecer ao cartório eleitoral da sua cidade portando um documento oficial com foto e comprovante de residência.

Relação de municípios com revisão biométrica 2018

Municípios que iniciam no dia 9 de novembro

Almeirim; Monte Alegre; Óbidos; Oriximiná; Prainha, Terra Santa; Anajás; Soure; Breu Branco; Curionópolis; Rondon do Pará; Santana do Araguaia; São Geraldo do Araguaia; Tucumã; Xinguara; Rurópolis.

Em Óbidos

Em Óbidos, a Justiça Eleitoral está convocando todos os eleitores do município que ainda não fizeram o Recadastramento Biométrico a comparecerem ao cartório Eleitoral da 22°Zona, munidos de seus documentos: RG, Título Eleitoral ,CPF e comprovante de residência, localizado à Av. Dom Floriano, n° 348, Centro, ao lado da Rádio Atalaia, a fim de proceder à revisão de suas inscrição eleitoral, com coleta de dados biométricos e confirmar seu domicílio eleitoral, a partir do dia 09/11/2018 a 23/01/2019 das 08:00 às 18:00 horas.

O não comparecimento do eleitor ou a não comprovação do seu domicílio eleitoral implicará o cancelamento de sua inscrição, e entre outros benefícios sociais.

Com informações do TER-PA.

