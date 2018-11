Procissões e Batizado na programação da Festividade do Sagrado Coração de Jesus, em Óbidos

Todo ano acontece a festividade do Sagrado Coração de Jesus, no Bairro da Cidade Nova, em Óbidos. Este ano a festividade iniciou no dia 03 encerrará neste domingo, dia 11 de novembro.

Registramos algumas imagens da procissão que aconteceu nesta sexta-feira, dia 09, que saiu da casa da Sra. Maria Alves Figueira, percorreu as ruas: 15 de novembro, Tv. Lauro Sodré até a igreja do sagrado onde aconteceu a missa.

Neste sábado, dia 10, dando continuidade a festividade aconteceu o batizado de 29 crianças, em uma cerimônia que foi presidida pelo padre Davenir Andrade, onde reuniu pais, padrinho e convidados.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade

