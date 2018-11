III Tacacá Fest foi realizado em Óbidos

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em parceria com as Escolas Municipais, realizou na sexta-feira, dia 9, o III Tacacá Fest, na Praça da Cultura, em Óbidos, onde a população obidense compareceu e prestigiou o evento.

O tacacá é uma iguaria típica da região amazônica. A receita, originária dos indígenas paraenses é preparada com goma de tapioca (extraído da mandioca), tupuci (caldo feito a partir da mandioca), camarões, jambu (erva que causa uma leve sensação de dormência na boca), camarão, entre outros ingredientes. É muito popular nos estados do Acre, Pará, Rondônia, Amapá e Amazonas. Em Óbidos, o tacacá é preparado com tucupi doce.

Como parte da programação do Festival, houve apresentação folclórica dos alunos das Escolas Municipais, apresentação de Capoeira, exposições de Artistas Plásticos Obidenses, exposição de Artesanatos, exposição Literária e danças, tudo para chamar a atenção dos obidenses, que puderam apreciar o delicioso tacacá.

Houve também Show Musical com Neto Moreno e Joelson Araújo, Apresentação da Escola de Música Manoel Rodrigues e desfiles de representantes das escolas para a escolha da Rainha do Festival, que teve como vencedora a candidata da Escola Dr. Raymundo Chaves.

