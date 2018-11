Recadastramento Biométrico está sendo realizado com eleitores de Óbidos

A publicação da resolução do Tribunal Regional Eleitoral definiu o cronograma para que os eleitores de alguns municípios do Pará, incluído Óbidos, realizem o recadastramento biométrico, agora será obrigatório, sendo que o período definido pela resolução é de 09 de novembro de 2018 a 23 de janeiro de 2019.

Segundo o Sr. Márcio Mendonça da Junta Eleitoral de Óbidos, o eleitor que não comparecer nesse período, terá o cancelamento da sua inscrição eleitoral, ou seja seu título de eleitor será cancelado. Como consequência, não poderá receber vários serviços do governo federal como: a bolsa família, seguro defeso, aposentadoria, pensão, suspensão de CPF até que seu título seja regularizado. “Para evitar esses prejuízos, venha fazer seu recadastramento nesse período, pois a Justiça Eleitoral de Óbidos está com uma equipe para atender os eleitores obidenses”, informou o Sr. Márcio.

Mendonça também informou que cerca de 18 mil eleitores obidenses ainda estão com pendência de recadastramento biométrico, motivo elo qual a Justiça Eleitoral está fazendo o chamamento. “Está sendo firmado um convênio com a Prefeitura Municipal de Óbidos, no sentido de fazer a divulgação para que os eleitores venham fazer o recadastramento biométrico, principalmente da zona rural”, comentou Mendonça.

Segundo Márcio, os eleitores da área urbana, a maioria já fez o recadastramento, o que falta realmente é a população dos interiores e das áreas de difícil acesso.

O horário para atendimento na Justiça eleitoral de Óbidos para realização do recadastramento biométrico é de 08h as 18h , conforme edital, de segunda a sexta-feira.

SERVIÇO

Recadastramento biométrico obrigatório

Período: 09/11/2018 a 23/01/2019

Horário: 08h as 18h de segunda a sexta-feira

Documentos: RG, Título Eleitoral, CPF e comprovante de residência, Endereço do Cartório Eleitoral: Av. Dom Floriano, n° 348, Centro, ao lado da Rádio Atalaia.

