 “Encontro das Famílias” é realizado em Óbidos

Está sendo realizado nesta quarta-feira, dia 14, no Salão Paroquial, em Óbidos, o “Encontro das Famílias”, organizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDES, com a participação do Ministério Público, Secretaria de Educação, Saúde e da Polícia Militar.

O objetivo do encontro é promover o fortalecimento de vínculos familiares, o respeito dos pais para com seus filhos, servindo como exemplo de amor e dignidade reforçando a responsabilidade e desenvolvimento humano de seus filhos.

O evento iniciou por volta das 08h, iniciando com o credenciamento e posteriormente a abertura oficial, que contou com a presença de várias autoridades municipais e estaduais. Em seguida houve um Workshop com o tema: “Construindo relações respeitosas”. Houve também apresentação dos centros de serviços, palestra da Polícia Miltar; Palestras sobre a “Importância da Família para uma vida saudável” (SEMSA) e “A importância da participação da Família na Escola” (SEMED), entre outras.

O evento encerra a 14h.

www.obidos.net.br – Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



