Dirigentes da Seleção Obidense visitam escolas para mostrar a taça da Copa Oeste

A Seleção de Óbidos de Futebol, este ano ganhou pela terceira vez a Copa Oeste do Pará de Futebol, vencendo na final a seleção de Almeirim e recebeu a taça de campeã, a qual foi recebida em Óbidos com muita festa. Agora os dirigentes da seleção estão visitando as escolas, levando a taça para que os alunos a conheçam e também como uma forma de motivá-los para a prática de esportes.

A taça ganha pela Seleção de Óbidos começou as visitas pela escola Raymundo Chaves, visto que o treinador de goleiro e o Preparador Físico, prof. Edvan Vieira são funcionários da escola. A apresentação foi feita na área interna, com a presença dos dois profissionais.

A escola Raymundo Chaves se destacou no campeonato municipal entre as escolas municipais, do qual foram os campeões. “Já estamos nos preparando para os jogos estudantis que acontece ainda este mês. A visita da taça serviu de estímulo a meninada”, informou o Prof. Carlos Vieira.

A apresentação e a saudação foram feitas pelo Diretor, professor Alcinei Marinho, com a presença de todos os funcionários.

Com informações e fotos do Prof. Carlos Vieira

