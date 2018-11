No 2º dia de Ginástica Escolar em Óbidos dez escolas se apresentaram

No segundo dia da programação de Ginástica Escolar do Município de Óbidos, que aconteceu na Praça da Cultura nesta quinta-feira, dia 15, se apresentaram 10 escolas e o público foi prestigiar mais um dia de apresentações e muita criatividade dos alunos das escolas.

Neste segundo dia apresentaram-se as seguintes escolas: Dr. Romeu de Andrade, Ruy Barata, Dom Floriano, São José, Valente do Couto, Irmã Firmina, Inglês de Souza, Raimundo Cardoso, Frei Edmundo e Felipe Patroni.

Destacamos aqui, a participação de pessoas portadores de necessidades especiais e garantiu a inclusão desses alunos, que com muita dedicação e alegria participaram das coreografias.

Nesta sexta-feira, dia 16/11 será a vez da apresentação de seis fanfarras escolares, que concorrerão no IX Festival de Fanfarras, com previsão de inicio as 19:30h

O evento tem a organização da Secretaria Municipal de Educação (Semed) e integra a programação alusiva ao aniversário de 321 anos da cidade de Óbidos, oficialmente celebrado no último dia 02 de outubro.

ww.obidos.net.br– Fotos de Odirlei Santos

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/2277-no-2-dia-de-ginastica-escolar-em-obidos-dez-escolas-se-apresentaram#sigProIdcc98654632 View the embedded image gallery online at:

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.