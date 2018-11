Veja as belas imagens do II Rally dos Lagos

Um grupo de obidenses, pelo segundo ano consecutivos, organizaram o II Rally dos Lagos e no sábado, dia 10, saíram Porto Cantão em uma Balsa, atravessaram o Rio Amazonas, por volta das 08h, para costa fronteira de Óbidos, de onde partiram em busca de emoção e aventura pela várzea obidense, rompendo muitos obstá-los.



O Rally do Lago Grande iniciou na costa de Óbidos, rumo aos lagos, onde atravessaram igarapés que ainda não estavam totalmente secos, até chegar as margens do Lago do Poção, já no Lago Grande, Lago do Inferno, onde margearam até chegar o Lago do Poçãozinho, entre outros lagos, por onde percorreram até chegar no Igarapé das Fazendas, comunidade da Piedade, passando por paisagens exuberantes.



Um dos participantes, Eládio Canto, nos cedeu as imagens seguintes, que mostram a beleza encantadora dos lugares por onde passaram.

FOTOS e VIDEOS...



