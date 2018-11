Escolas Campeãs das Fanfarras recebem premiação e festejam pelas ruas de Óbidos

Aconteceu neste sábado, dia 16, a apuração do IX Concurso de Fanfarra do Município de Óbidos, sendo que as escolas vencedoras forma: Na categoria Fanfarra Simples: Escola Guilherme Lopes de Barros, com 162,2 pontos e na Categoria Melodia, a campeã foi a Escola São Francisco, com 177,6 pontos.

Logo após o resultado os alunos da Escola São Francisco se reuniram na escola e depois saíram pelas ruas da cidade de Óbidos, comemorando o título de 2018, lembrando que a Fanfarra do São Francisco sagrou-se Tri Campeão da Categoria Melodia.

Fotos: Premiação (01) e Comemoração (02)

FOTOS...



O resultado do IX Concurso de Fanfarra do Município de Óbidos, ficou assim:

FANFARRA SIMPLES

1º Lugar: Escola Guilherme Lopes de Barros

2º Lugar: Escola Municipal Francisco Pinto Pereira - Distrito Flexal

3º Lugar: Escola Municipal São José - Polo São José

Melhor Mor

Escola Guilherme Lopes de Barros

Melhor Regente (Empates)

Escola Guilherme Lopes de Barros

Escola Municipal Francisco Pinto Pereira

Escola Municipal São José - Polo São José

FANFARRA MELODIA

1º Lugar: Escola Municipal São Francisco

2º Lugar: Escola Estadual São José

3º Lugar: Escola Municipal Dr. Raimundo Chaves

Melhor Mor

Escola Municipal São Francisco

Melhor Regente

Escola Municipal São Francisco.

